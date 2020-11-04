التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الزمالك والرجاء بدوري الأبطال

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمع الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وأحمد عيد وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وإسلام جابر وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.





وبدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين في وسط الملعب دون خطورة وحصل الرجاء على ركلة حرة مرت بسهولة لأبوجبل بعدها كرة طولية للزمالك خلف دفاعات الرجاء لم يلحق بها مصطفى محمد وتخرج إلى خارج الملعب.





وحاول الزمالك بتمريرات قصيرة وتنويع اللعب في وسط الملعب لكن دون خطورة فيما اعتمد الرجاء على الكرات الطولية لكنها لم تشكل خطورة .





ومر فابريس نجاه من الجانب الأيسر ومررها بينية خطيرة مرت عرضية وحولها عبدالله جمعة لركنية مرت عرضية وحولها الورفلي برأسية يتصدى لها أبوجبل ببراعة ويبعدها عن الخطورة في الدقيقة العاشرة.





ويواصل الرجاء محاولاته من جديد بتسديدة بعيدة ترتطم بمحمود علاء وتخرج لركنية مرت بدون خطورة في الدقيقة 13 من عمر المباراة .





ونظم الزمالك صفوفه ليمتص اندفاع الرجاء المبكر رغم عدم تشكيله خطورة على مرمى أبوجبل .





وحاول الرجاء بكرة طولية خلف محمود علاء وأدعى بن مالانجو السقوط للتحايل على الحكم لكن السنغالي لم يحتسب شئ في الدقيقة 17 من عمر المباراة .





وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لعبدالإله مدكور لاعب الرجاء بعد تدخل عنيف مع أشرف بن شرقي وركلة حرة للزمالك في الدقيقة 20 مرت بتمريرات قصيرة للزمالك في وسط الملعب .





وفي الدقيقة 24 يصل الزمالك بفرصة مرت عرضية من الجانب الأيمن حاول عليها مصطفى محمد برأسية ترتطم بيد المدافع بعدها يسدد بن شرقي قوية تمر أعلى المرمى ويطالب لاعبو الزمالك باللجوء للفيديو لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب .





ويرد الرجاء بمحاولة عرضية ارتطمت بالونش وكادت تخادع أبوجبل الذي تألق وأنقذها بعيدا عن مرماه ليتم انهاء الخطورة للهجمة في الدقيقة 26 من عمر المباراة .





ومرر بن شرقي كرة لبن شرقي حاول المرور بها من الدفاع المغربي لكنها خرجت بعيدا بعدها حصل إسلام جابر على ركلة حرة في وسط الملعب بعد تدخل من لاعبي الرجاء لكنها مرت بدون خطورة .





ويندفع الرجاء مهاجما عن طريق عبد الاله الحفيظي الذي سدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء تخرج على يسار ابوجبل الى خارج الملعب في الدقيقة 28 من عمر المباراة .





وحصل جمعة على الكرة من الجانب الأيسر مررها عرضية لكن شتتها الدفاع بعيدا عن الخطورة في الدقيقة 30 من عمر المباراة .





وحاول الرجاء تمرير كرات متتالية في وسط الملعب ثم مرت طولية في الجانب الأيمن ثم عرضية لكنها ارتطمت بمحسن متولي وخرجت لضربة مرمى للزمالك دون خطورة .





ويعود جمعة لمحاولة المرور من الجانب الأيسر ويمررها لبن شرقي الذي حاول مراوغة الدفاع لكن تم تشتيت الكرة بعدها ينحصر اللعب مجددا في وسط الملعب .





وهجمة مرتدة للرجاء تصل عند سفيان رحيمي لكنه لم يتعامل معاها بصورة جيدة في ظل ضغط من دفاع الزمالك لتمر بدون خطورة في الدقيقة 40 من عمر المباراة .





ويواصل الرجاء محاولاته لكنها لم ترتق لمرحلة الخطورة ويحصل على ركنية مرت عرضية بدون خطورة لكن بعدها يحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة من الجانب الأيسر في مكان مميز مررها محسن متولي عرضية شتتها مصطفى محمد بعدها مرت ضربة مرمى بدون خطورة في الدقيقة 44 من عمر المباراة .





ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع في الشوط الأول حاول خلالها الرجاء استمرار الضغط الطولي على الزمالك لكنها بدون خطورة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين .



