كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا





أعلن رونالد كومان مدرب فريق برشلونة عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق دينامو كييف في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعد فريق برشلونة لمواجهة دينامو كييف اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاء تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة دينامو كييف اليوم كالآتي:





حراسة المرمى: تير شتيجن





خط الدفاع: ديست، بيكيه، دي يونج - ألبا





خط الوسط: بيدري، بيانيتش، بوسكيتس.





خط الهجوم: جريزمان، إنسو فاتي، ليونيل ميسي



