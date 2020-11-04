كورونا يضرب نجوم الجونة.. سارة عبد الرحمن تعلن إصابتها بكورونا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت الفنانة سارة عبد الرحمن عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "عبد الرحمن" قائله: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف يارب يهون على أي حد عنده كورونا ويارب يشفي الكل".

يذكر أن عدد من نجوم الفن أعلنو في الأيام القليلة الماضية عن إصابتهم بفيروس كورونا منهم الفنانة نشوى مصطفى وويجز والذي كان يتواجد في مهرجان الجونة ونصح كل من خالطه بالتحليل.

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