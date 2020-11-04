الزمالك يصدم محمد إبراهيم

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

رفض مسؤولو نادي الزمالك، عودة محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بمصر المقاصة، ولاعب الأبيض السابق، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

عودة محمد إبراهيم إلى الزمالك

أبدى مسؤولو الزمالك، رفضهم لمناقشة أي مقترح لعودة محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق السابق والمقاصة الحالي، بعد الاستغناء عن جهوده في مطلع الموسم المنقضى للنادى الفيومى.

وتلقى محمد إبراهيم عرضًا من نادي سيراميكا أحد أندية الدوري الممتاز مقابل حصوله على 9 مليون جنيه سنويا من أحد الأندية الصاعدة للدوري المصري.

وينتظر محمد إبراهيم موافقة مسؤولي مصر المقاصة، في التحضيرات للموسم الجديد من أجل حسم مصير استمراره مع الفريق من عدمه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد إبراهيم المقاصة الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن صفقة سيرينو

منذ أقل من ساعتين

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خليفة تشاتشيتش.. بيراميدز يعلن رسميا عن مدربه الجديد غدا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بموت حرفيا.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ يوم

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي في مران المنتخب

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

وديا.. مياه البحيرة يواجه سيراميكا كيلوباترا غدا

الأهلي يتحرك رسميًا لضم ساحر الزمالك السابق

بيراميدز يصارع الأهلي على ضم حاوي الدوري المصري

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك السابق

عاجل - فايلر يوافق على ضم صفقة الموسم

مصر المقاصة يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:26 م

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

04:58 م

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

02:28 م

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

02:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه