الزمالك يصدم محمد إبراهيم





رفض مسؤولو نادي الزمالك، عودة محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بمصر المقاصة، ولاعب الأبيض السابق، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





عودة محمد إبراهيم إلى الزمالك





أبدى مسؤولو الزمالك، رفضهم لمناقشة أي مقترح لعودة محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق السابق والمقاصة الحالي، بعد الاستغناء عن جهوده في مطلع الموسم المنقضى للنادى الفيومى.





وتلقى محمد إبراهيم عرضًا من نادي سيراميكا أحد أندية الدوري الممتاز مقابل حصوله على 9 مليون جنيه سنويا من أحد الأندية الصاعدة للدوري المصري.





وينتظر محمد إبراهيم موافقة مسؤولي مصر المقاصة، في التحضيرات للموسم الجديد من أجل حسم مصير استمراره مع الفريق من عدمه.



