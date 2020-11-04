"انفصل عن زوجته و عادا مرة أخرى".. مالا تعرفه عن محمد حماقي في يوم ميلاده

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يصادف اليوم 4 نوفمبر عيد ميلاد النجم محمد حماقي حيث اتمم اليوم عامه ال44 والذي قدم عدد من الألبومات الغنائية والتي لاقت إعجاب الجمهور.

حصل الفنان محمد حماقي على عدد الجوائز منها الأسطوانة البلاتينية عقب ألبوم "خلص الكلام" والذي حصل على أعلى مبيعات في الشرق الأوسط لعام 2006.

تعرض "حماقي" لأزمة صحية منذ عدة سنوات عقب إجرائه عملية جراحة في القلب.

تزوج من نهلة الجراحي ولكنه انفصل عنها بعد عامين من الزواج ثم عادا مرة أخرى وأنجبا ابنتهما فاطمة الزهراء.

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