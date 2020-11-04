وكيل نجم الأهلي يكشف آخر تطورات رحيله عن القلعة الحمراء

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أكد هشام صالح وكيل أعمال اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبه يرفض الدخول في مفاوضات مع الأندية المصرية.

وأوضح صالح خلال تصريحات خاصة، أن لاعبه مازال مرتديًا قميص الأهلي حتى هذه اللحظة، ولم يتم حسم مصيره كما يتردد في الوقت الأخير.

وتابع: "جيرالدو في حال رحيله سيفضل الخروج من الدوري المصري، خاصةً أنه يرفض مفاوضات الأندية، ويفضل الرحيل للدوريات العربية أو الانتقال للدوري البرازيلي".

واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على رحيل جيرالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.

وحصل جيرالدو، على بعض العروض الخليجية بجانب عرضين من الدوري البرازيلي، والذي يفضل اللاعب الانتقال إلى منافساته في حال خروجه من القلعة الحمراء.

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