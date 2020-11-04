أبحث عن شخص يتحمل المخاطر ليحافظ عليك.. نوال الزغبى توجه رسالة إلى جمهورها عبر "تويتر"

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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وجهت الفنانة نوال الزغبى، رسالة إلى متابعيها من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث غردت "الزغبى" قائلة: "ابحث عن شخص ليس فخورًا بوجودك فحسب، بل سيتحمل المخاطر ليحافظ عليك".

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، ألحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.

كانت نوال الزغبي روجت لأغنيتها الجديدة «القوية» قبل أيام، شوقت جمهورها لموعد طرحها الذي أكدت على أنه بات قريبًا، ونشرت صورًا من بوسترات الأغنية.

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