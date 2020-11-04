القبطان "ولاء حافظ" أول محاولة غطس لحالة شلل رباعي برعاية المصرية للاتصالات

انتهت أمس فعاليات تسجيل أطول مدة غطس تحت الماء لأول حالة شلل رباعي مزمن، والذي قام بها القبطان "ولاء حافظ" في تحد جديد من نوعه وليس بغريب على عقيد قوات بحرية سابق، كما قام بوضع أكبر علم قومي لجمهورية مصر العربية علي سطح الماء في سابقة تاريخية جديدة من نوعها أيضًا.

وأقيمت فعاليات هذا الحدث على مدار 6 أيام بمدينة السلام "شرم الشيخ"، وتحت رعاية الشركة المصرية للاتصالات WE.

ومن الجدير بالذكر أن مدة بقائه تحت الماء تجاوزت الخمس ساعات، كما بلغت مساحة العلم 1125 متر مربع تحت سطح الماء.

وتضمن الحدث انشطة ومسابقات رياضية امتدت علي مدار الستة ايام، وحفلات سمر وعروض فنية ايضا علي شاطيء فندق مارينا شرم الذى استضاف الحدث بالكامل.

وفى مؤتمر صحفي تم عقده بعد خروج الربان ولاء حافظ من المياه صرح بأنه لم يكن يريد الخروج من تحت المياه وقد كشف الدكتور أشرف صبرى، الطبيب المعالج له، أسباب قراره بإنهاء الغطسة التاريخية بعد مرور ست ساعات لأسباب طبية. وقال أشرف صبرى، فى المؤتمر "نحن نتعامل مع بطل تاريخى حقق إنجازا بل إعجاز لم يتكرر فى وقت سابق، وأعتقد أن يتكرر فى المستقبل، أنا من أنهيت الغطسة خوفا على حياته فى ظل رفضه الخروج من الماء وترحيبه باستكمال الغطسة رغم الآلام الصعبة التى تحملها دون ذنب وبسبب خطأ تكنيكى فى البدلة التى ارتداها".