نضال الشافعى ومحمد إمام يستعيدان ذكريات مسلسل "فرقة ناجى عطالله"

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شارك الفنان نضال الشافعى، جمهوره ومتابعيه بـ صورة له مع الفنان محمد إمام من مسلسل " فرقة ناجى عطا لله"، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ".



حيث تدور أحداث مسلسل " فرقة ناجى عطالله " في قالب كوميدي حول اللواء المتقاعد في الجيش المصري "ناجى عطاالله"، الذى يلتحق بالعمل في السفارة المصرية بتل أبيب، ويستطيع التغلغل في المجتمع الإسرائيلي بما يثير قلق الجهات الأمنية في إسرائيل والتي تعمل على ترحيله إلى مصر على وجه السرعة وقبل حصوله على مستحقاته في أحد البنوك، فيقرر ناجي العودة واسترداد أمواله.



وذلك من خلال تشكيل فرقة تضم عددًا من الكوادر المصرية، للقيام بتلك العملية المعقّدة عبر أكثر من بلد، وتشهد المهمة العديد من المفارقات الكوميدية والمغامرات الدرامية والتي تنتهي بعودة "فرقة ناجى عطا الله" لأرض الوطن.

