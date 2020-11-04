استشاري أمراض صدرية يُحذر من خطورة إصابة مرضى السمنة بكورونا (فيديو)

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور علي غراب، استشاري الأمراض الصدرية، إن هناك ارتفاعا بسيطا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر نتيجة عودة المدارس والجامعات وتقليل الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ودخول فصل الشتاء.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن هناك أعراض متشابهة عند الإصابة بالبرد والأنفلونزا وفيروس كورونا تتمثل في الانتقال عن طريق الرذاذ والعطس والكحة، والإصابة بارتفاع في درجات الحرارة وتكسير في الجسم وصداع، معقبًا: "الناس بيفتكروا انها دور برد ويمارسوا حالتهم طبيعي وربما يكونوا مصابين بكورونا ويقوم بنقل المرض لآخرين دون علمه". 

وتابع استشاري الأمراض الصدرية، أنه لا يوجد اختلاف في أعراض الإصابة بكورونا بالموجة الثانية عن أعراض الموجة الأولى، ولكنه لوحظ أن هناك مرضى مصابين بالتهاب رئوي ولا يشعروا بأعراض إصابة بكورونا، مؤكدًا أن نسبة كبيرة من مرضي السمنة والسكر يحدث لهم مضاعفات خطيرة حال إصابتهم بفيروس كورونا، والتعامل معهم يكون صعب لكون مرضى السمنة يكونوا أكثر عرضه لارتفاع السكر مما يؤدي لضعف المناعة، ويكون هناك صعوبة في التعامل معهم حتى في الإمداد بالأكسجين، وكانت نسبة الوفيات بين مرضى كورونا أكثر بين مرضي السمنة والسكر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 113 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99765 حالات حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 108122 حالة من ضمنهم 99765 حالة تم شفاؤها، و6305 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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