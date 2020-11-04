وكيل "تعليم الفيوم" يفتتح المعرض الدائم للتعلم النشط بمدرسة الشهيد مصطفى أحمد علي

افتتح صباح اليوم الأربعاء، الأستاذ محمد عبد الله، وكيل تعليم الفيوم، المعرض الدائم للتعلم النشط بمدرسة الشهيد مصطفى أحمد على، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، بحضور الدكتور عماد بليدي، مدير عام إدارة غرب الفيوم والدكتورة هيام رسلان، مدير التعلم النشط بالمديرية وإدارة المدرسة ومسئول التعليم النشط والمشرف على المعرض بالمدرسة والعلاقات العام بالمديرية.





ويحتوي المعرض على عدد كبير من الوسائل التعليمية، ومجسمات ولوحات فنية متنوعة تجسد استراتيجيات التعلم النشط.





وكما يحتوى المعرض على، وسائل تعليمية عن تنشيط السياحة بالفيوم ( سواقي الهدير بالفيوم - قصر قارون - قصر ثقافة الفيوم - مسجد ناصر الكبير - الكنيسة) ووسيلة تعليمية تجسد ملحمة أكتوبر المجيد، ووسائل تعليمية تهدف إلى تحقيق استراتيجية الصف المقلوب كأحد الاستراتيجيات الهامة للتعلم النشط.





وعقب افتتاح المعرض نظمت إدارة المدرسة ومسئول التعلم النشط بالمدرسة، إحتفالية المولد النبوي الشريف وتم تقديم عدد من الفقرات الفنية والدينية (إنشاد دينى - فقرات استعراضية لأطفال المرحلة الإبتدائية).





وأشاد وكيل الوزارة بالمستوى المتميز للمعرض وإدارة المدرسة وتفعيل التعلم النشط بالمدرسة وقرر استمرار معرض التعلم النشط كمعرض دائم وقدم رسالة شكر وتقدير لمسئولي التعلم النشط بالمديرية والإدارة ومدرسة الشهيد مصطفي أحمد على، بغرب الفيوم.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



