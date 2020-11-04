ما هو المجمع الانتخابي الذي يتم اللجوء إليه لحسم انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

تعتمد نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية بشكل كبير على المجمع الانتخابي بعيدا عن الأصوات الشعبية لحسم اسم المرشح الفائز بكرسي الرئاسة والذي يتنافس عليه الآن كل من المرشح الجمهوري دونالد ترامب ونظيره الديمقراطي جو بايدن.





وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن حصل حتى الساعة على 238 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 213 للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن المجمع الانتخابي ودوره في حسم انتخابات الرئاسة الأمريكية المقامة حاليا:





- المجمع الانتخابي‏ هو هيئة انتخابية مهمتها انتخاب الرئيس التنفيذي للولايات المتحدة الأمريكية ونائبه وهي الدولة الوحيدة التي بها هذا النوع من الاقتراع غير المباشر وهي مدونة في دستورها. فبدلا من التصويت المباشر لصالح الرئيس من قِبل المنتخبين يتم التصويت لصالح ناخبي هذا المجمع وهذا الأخير هو الذي يختار من سيحكم البلاد.





- حسب الدستور الأمريكي يتألف المجمع الانتخابي من ناخبين عن 50 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى المقاطعة الفيدرالية التي تقع فيها واشنطن العاصمة، وكل ولاية بها عدد من الناخبين يساوي عدد ممثليها في الكونجرس الأمريكي كلا المجلسين أي مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي. ومقاطعة كولومبيا، التي لا تُعتبَر ولاية، يوجد بها ثلاثة ناخبين، بينما لا يوجد في أقاليم أخرى لا تعتبر ولايات أي ناخبين، ولكل ناخب من المجمع الانتخابي أحقية صوت واحد للرئيس وصوت واحد لنائب الرئيس.





- يتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتًا أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى.





- آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أقل من الأصوات الشعبية.





- التعادل بين المرشحين ليس مستحيلا تماما، وهناك سابقة تاريخية لذلك، فالمجمع الانتخابى يتشكل من 538 صوتا موزعة على الولايات الـ 50 وواشنطن. ولكى يصبح المرشح رئيسا، يحتاج على الفوز بـ 270 صوتا على الأقل، إلا أن رقم 538 زوجى، وهو ما يعنى أن هناك سيناريو محتمل يحصل فيه كل مرشح على 269 صوتا وفى هذه النتيجة، فإن من يحسم الأمر هو مجلس النواب الأمريكي.





- وفي حال عدم حسم الجدل من خلال التصويت في المجمع الانتخابي، ينص القانون الأمريكي لإحالة التصويت لمجلس النواب الذي يصوت للمرشح الفائز.



