رسميًا.. انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:49 م
أمريكا
أمريكا
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، انسحابها رسميًا من اتفاق باريس الذي يعد أول اتفاقية دولية خاصة بمكافحة تغيرات المناخ على مستوى العالم.

 

ومن المقرر أن يدخل القرار، حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأربعاء، ليصبح بذلك عدد الدول الأعضاء في الاتفاقية 189.

 

وبحسب قناة روسيا اليوم، وقعت ست دول أخرى على الاتفاقية المبرمة في عام 2015 والمعروفة أيضا باسم "كوب 21"، لكنها لم تنضم إليها رسميا حتى الآن.

 

ويذكر أن الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة على مستوى العالم، بعد الصين، من حيث انبعاثات الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري، وسبق أن أعرب منافس ترامب في السباق الانتخابي جو بايدن عن دعمه لاتفاق باريس.

 

ويهدف الاتفاق إلى الحد من الاحترار العالمي بمستوى لا يزيد عن درجتين بمقياس ريختر، وتتعهد الدول الموقعة عليه ببذل الجهود كي يكون هذا المعدل تحت عتبة 1.5 درجة.

 

وتجري إعادة النظر في أهداف الاتفاق مرة في كل خمس سنوات.

 

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انسحاب الولايات المتحدة اتفاق باريس للمناخ

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