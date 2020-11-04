السيطرة على حريق نشب في 3 منازل بالكرنك

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، وقوات الدفاع المدني، من السيطرة على حريق نشب في 3 منازل بقرية الكرنك، بمركز أبو تشت في محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارًا من النقيب علاء الديب، بقوات الحماية المدنية، بإشراف العقيد هاني الأتربي مدير الاداره، يفيد السيطرة على حريق نشب في 3 منازل بقرية الكرنك، بمركز أبو تشت في محافظة قنا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث حريق الكرنك

أخبار تهمك

مستقبل كهربا وصالح جمعة داخل الأهلي في خطر

منذ ثلث ساعة

تطور جديد بشأن مشاركة الونش أمام الرجاء

منذ ساعة و 15 دقيقة

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم ويقترب من الرقم الحاسم

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير: الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة و 17 دقيقة

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يتلقى مفاجأة سعيدة قبل نهائي كأس دوري أبطال إفريقيا

منذ 19 دقيقة

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ يوم

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

02:28 م

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

09:31 م

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

01:34 م

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

12:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه