السيطرة على حريق نشب في 3 منازل بالكرنك

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، وقوات الدفاع المدني، من السيطرة على حريق نشب في 3 منازل بقرية الكرنك، بمركز أبو تشت في محافظة قنا.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارًا من النقيب علاء الديب، بقوات الحماية المدنية، بإشراف العقيد هاني الأتربي مدير الاداره، يفيد السيطرة على حريق نشب في 3 منازل بقرية الكرنك، بمركز أبو تشت في محافظة قنا.



