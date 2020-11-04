"شباب الصحفيين": قطر تمول "كارنيجي" لمهاجمة مصر وفبركة تقارير عن الاقتصاد

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت جبهة شباب الصحفيين، تفاصيل وأسرار المؤامرة الجديدة للهجوم على مصر، مؤكدة على أن كلمة السر  مركز "كارنيجي" والذي أسند إليه فبركة تقارير عن الاقتصاد المصري والتمويل والدعم الضخم من قطر.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي، إن مركز كارنيجي مؤسسة مشبوهة ذات سمعة سيئة تعمل لخدمة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ أجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.

وأضاف: "دائما ما تتصدر قطر مشاهد دعم وضخ الملايين لضرب حالة الاستقرار في البلاد وكلما تفشل في ملف تبحث عن ملف آخر والميزانية مفتوحة وقد طالبت المركز المشبوة بعمل تقارير مضروبة عن الاقتصاد المصري  وشن هجوما كبيرا على الدولة المصرية في إطار محاولاتهم اليائسة والبائسة لتشويه مصر وتصدير صوره غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيثم طوالة مركز كارنيجي قطر جبهة شباب الصحفيين

أخبار تهمك

الانتخابات الأمريكية.. تقارب شديد بين ترمب وبايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الإعلان الرسمي يقترب.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

حساب "الكاف" ينشر حوار ساخر بين مصطفى محمد ومحمود جنش (فيديو)

منذ 36 دقيقة

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ يوم

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير: الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم ويقترب من الرقم الحاسم

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 19 ساعة

هدف الأهلي السابق مرشح لتدريب بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

التفاصيل المادية لصفقة بدر بانون مع الأهلي

منذ ساعة

حبس طبيب لقيامه بفعل غير اخلاقي في ميكروباص بالشرقية

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

عاجل.. مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

11:33 ص

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

12:33 ص

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

شوبير: الأهلي يحسم صفقة الموسم

10:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه