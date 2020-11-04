"شباب الصحفيين": قطر تمول "كارنيجي" لمهاجمة مصر وفبركة تقارير عن الاقتصاد
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:19 م
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كشفت جبهة شباب الصحفيين، تفاصيل وأسرار المؤامرة الجديدة للهجوم على مصر، مؤكدة على أن كلمة السر مركز "كارنيجي" والذي أسند إليه فبركة تقارير عن الاقتصاد المصري والتمويل والدعم الضخم من قطر.
وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي، إن مركز كارنيجي مؤسسة مشبوهة ذات سمعة سيئة تعمل لخدمة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ أجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.
وأضاف: "دائما ما تتصدر قطر مشاهد دعم وضخ الملايين لضرب حالة الاستقرار في البلاد وكلما تفشل في ملف تبحث عن ملف آخر والميزانية مفتوحة وقد طالبت المركز المشبوة بعمل تقارير مضروبة عن الاقتصاد المصري وشن هجوما كبيرا على الدولة المصرية في إطار محاولاتهم اليائسة والبائسة لتشويه مصر وتصدير صوره غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد".
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