"شباب الصحفيين": قطر تمول "كارنيجي" لمهاجمة مصر وفبركة تقارير عن الاقتصاد

كشفت جبهة شباب الصحفيين، تفاصيل وأسرار المؤامرة الجديدة للهجوم على مصر، مؤكدة على أن كلمة السر مركز "كارنيجي" والذي أسند إليه فبركة تقارير عن الاقتصاد المصري والتمويل والدعم الضخم من قطر.





وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي، إن مركز كارنيجي مؤسسة مشبوهة ذات سمعة سيئة تعمل لخدمة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ أجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.



