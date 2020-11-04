ننشر الآن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020 | طريقة الاستعلام والسداد الإلكتروني

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:06 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي
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ننشر الآن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020 | طريقة الاستعلام والسداد الإلكتروني

أقل من أسبوعين وتنتهي مهلة السداد ، لذلك كثر البحث عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020، والتي يمكن سدادها دون غرامة ودون فصل الخط حتى يوم 15 نوفمبر الجاري، ويمكن الاستعلام عنها إلكترونيا عبر رابط موقع شركة المصرية للاتصالات  بدلا من الذهاب إلى  مقرات الشركة، ولا تقدم الشركة خدمات الاستعلام عبر الإنترنت فقط وإنا من الممكن السداد إلكترونيا أيضا، لتجنب الازدحام والانتظار والتعرض لانتقال عدوى فيروس كورونا الذي عاد للظهور مجددا ، كذلك لتوفير الوقت و الجهد، وننشر الآن الطريقة والتفاصيل الخاصة بالاستعلام عن الفواتير وسدادها بأبسط وأسهل وسائل.

فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020
كانت الشركة المصرية للاتصالات وفرت خاصية الاستعلام عبن طريق الإنترنت حرصا علي سلامة المواطنين والموظفين كذلك لتقليل التكدس في المقرات والفروع.

من خلال اتباع  خطوات بسيطة حددتها الشركة المصرية للاتصالات يمكن للعميل الآن الاستعلام عن فاتورة تليفونه الأرضي .

الخطوات
لأننا نود تسهل عملية الاستعلام على متابعينا وكذلك السداد، سف نشرح كافة الخطوات الآن ببساطة شديدة كالتالي:

- على عملاء المصرية للاتصالات الراغبين في الاستعلام عن قيمة استهلاكهم في الهاتف المنزلي الدخل للموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات (اضغط هنا).

- بعد ذلك يقوم المستعلم بكتابة الكود الخاص بالمحافظة التي يتبعها؟

- ثم على العميل الآن إدخال رقم الهاتف الخاص به.

- ثم يتب رقم الهاتف التليفون الأرضي الذي يريد الاستعلام عنه.

كيف أسدد فاتورتي إلكترونيا قبل انتهاء المهلة؟
سنجيب عليك في الحال، يمكنكم السداد إلكترونيا  بدون الحاجة إلي الذهاب لفروع  الشركة.

سيكون ذلك عبر الضغط علي خاصية  الدفع الإلكتروني.

ثم بعدها عليكم إدخال رقم الفيزا الخاص بكم.

كما تقبل الشركة أيضا الدفع عن طريق خدمة فوري أو مصاري.

أو يمكن السداد عبر الحساب البنكي الخاص بكم إن وجد.

ننشر الآن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020 | طريقة الاستعلام والسداد الإلكتروني

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