لاتسيو مهدد بالاستبعاد من الكالتشيو

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بأن الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو يواجه عقوبة الغرامة التي من المُمكن أن تصل إلى الإستبعاد من الكالتشيو.









وقالت صحيفة " لاجازيتا ديلو سبورت " الإيطالية أن مكتب المدعي العام فتح تحقيق في لاتسيو بسبب إنتهاك البروتوكول الصحي المعمول به خلال جائحة كورونا خاصةً بعد ظهور حالات جديدة قبل مباراة زينيت في دوري أبطال اوروبا.









وتشمل الحالات تشيور إيموبيلي ولوكاس ليفا وتوماس ستراكوشا وتم منعهم من السفر إلى روسيا من جانب الإتحاد الأوروبي ولم يخوضوا لقاء بروج الأسبوع الماضي قبل أن يتم إجراء مسحة جديدة أثببت سلبيتهم وشاركوا ضد تورينو في الدوري وسجل إيموبيلي هدفاً.



