انتخابات الرئاسة الأمريكية.. ترامب يتخلف عن بايدن بفارق 9 نقاط

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:49 م
ترامب
ترامب
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يتخلف عن منافسه الديمقراطي في السباق من أجل البت الأبيض جو بايدن بفارق تسع نقاط.

 

وتقدم الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب، في ولايات جورجيا وميشيغان وكارولاينا الشمالية وبنسلفانيا وألاسكا، فيما تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولايتي نيفادا وويسكونسن.

 

وقد أحرز بايدن، مزيدا من التقدم وحصد حتى الآن أصوات 224 من أصل أعضاء المجتمع الانتخابي الـ538، فيما لا يزال عدد الأصوات التي حصل عليها ترامب على مستوى 213 صوتا، وفقًا للإحصاءات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية.

 

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قدرت عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها بين أعضاء المجمع الانتخابي بـ227، مؤكدة حصول ترامب على 213 صوتا.

 

ويذكر أن المرشح الفائز، يحتاج إلى حصد أصوات 270 من أعضاء المجمع الانتخابي.

 

ولا يزال الغموض يلف نتائج الانتخابات، فيما لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة.

 

وأعرب كل من ترامب وبايدن على حد سواء عن ثقته بفوزه في الانتخابات.

 

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