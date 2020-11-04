ختام التدريب الميداني لدفعة الفريق محمد العصار من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

اُختُتِمَ اليوم الأربعاء 4 نوفمبر التدريب الميداني لدفعة "الفريق محمد العصار"؛ الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة في ستة وعشرين محافظة، وتم تقييم المتدربين من خلال ستة عشر زيارة من وفود مختلفة من لجان موظفي الأكاديمية الوطنية للتدريب.





ومن خلال اللقاء عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية، حيث تم رصد ردود أفعال المحافظين ونوابهم عن فترة التدريب التي استمرت لمدة شهرًا كاملًا؛ بهدف تعزيز وعي وإدراك المتدربين بالتحديات العملية التي تواجه الدولة ممثلةً في المحافظات كصورة مصغرة من الدولة، وتوفير المعرفة والأدوات والمهارات والخبرات العملية المختلفة ذات الصلة بجميع جوانب الإدارة العامة.









قدمت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الشكر والتقدير للسادة المحافظين على تعاونهم المثمر والدائم مع الأكاديمية وعلى حُسن استقبالهم للمتدربين وما بذلوه من جهد ونُصح وإرشاد لهم. ومن جانبهم قام المحافظون بتكريم المتدربين في جميع المحافظات وتقديم شهادات الشكر والتقدير لهم على التزامهم وتميزهم خلال فترة التدريب.





الجدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدرب.









عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:





أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



