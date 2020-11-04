محافظ القليوبية يتابع أعمال المرحلة الثانية لإنشاء كوبري الشموت ببنها

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تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير المرحلة الثانية لإنشاء كوبري الشموت، للقادمين من الإسكندرية ومتجهين إلى القاهرة بتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه، بطول 642 مترا وعرض 18 مترا، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 30 من الشهر الجاري، ويتولى إنشائه شركة النيل للمقاولات العامة، ويشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري.



شارك في الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، ومهندسي المشروع، ومتدربي البرنامج الرئاسي.



كما وجه المحافظ بإنجاز المشروع وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط له لرفع المعاناة عن المواطنين وقاطني الطريق الزراعي، وأن يتم مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كافة الأعمال حتى يجرى الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية، بما يساهم في رفع مستوى خدمة الطريق الزراعي.

