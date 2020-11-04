عاجل.. مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت مصدر خاص داخل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن إقتراب الفريق من الحصول على خدمات صفقة مميزة تنضم للمارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


وعلم " الفجر الرياضي " أن المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي وصل مقر النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية فور وصوله مع بعثة نادية للقاهرة من أجل مواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


ولم تستغرق جلسة بانون في الأهلي وقت طويل لكنها شهدت جلسة تصوير سريعة للاعب بقميص الفريق عقب إتمام التعاقد معه وسيتم الإعلان عنها بعد معرفة موقف فريقه من إستكمال دوري أبطال أفريقيا.

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