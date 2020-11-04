الإعلان الرسمي يقترب.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

يعلن مسؤولو النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة المقبلة التعاقد رسميا مع أحمد رمضان بيكهام قادما من وادي دجلة لمدة 5 مواسم.





وأنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كافة تفاصيل الصفقة مع نادي وادي دجلة لانتقال لاعب منتخب مصر الأوليمبي إلى النادي الأحمر.





وسيكون بيكهام الصفقة الثانية التي يتعاقد معها النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بعد طاهر محمد طاهر المنتقل إلى القلعة الحمراء قادما من المقاولون العرب.





وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الدمدير الفني للأهلي قد طلب من إدارة الأهلي التعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، وسد العجز الذي تسبب في الفريق عقب رحيل أكثر من لاعب.