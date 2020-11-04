حملة بايدن: تصريحات ترامب بشأن فرز الأصوات فاضحة وغير المقبولة

قالت حملة المرشح الدميقراطي جو بايدن، إن تصريحات الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب/ بشأن فرز الأصوات فاضحة وغير المقبولة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أكد الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، إنه سيلجأ إلى المحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات.

وفي وقت ساببق، أعلن الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته، فوزه في ولايات لم تكن متوقعة، مشيرًا إلى أنه يستعد للاحتفال بالفوز.

وأضاف ترامب، اليوم الأربعاء، في كلمة له من البيت الأبيض: "من الصعب أن يلحق بنا بايدن في بعض الولايات التي نتقدم فيها".

وأعلن ترامب فوزه، في ولايتي جورجيا وكارولاينا الشمالية، مؤكدًا تقدمه في ولاية بنسلفانيا بفارق هائل.