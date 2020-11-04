ترامب يؤكد: سنفوز بهذه الانتخابات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:17 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، أنه سيفوز  في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مضيفًا أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات.

 

وفي وقت ساببق، أعلن الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته، فوزه في ولايات لم تكن متوقعة، مشيرًا إلى أنه يستعد للاحتفال بالفوز.

 

وأضاف ترامب، اليوم الأربعاء، في كلمة له من البيت الأبيض: "من الصعب أن يلحق بنا بايدن في بعض الولايات التي نتقدم فيها".

 

وأعلن ترامب فوزه، في ولايتي جورجيا وكارولاينا الشمالية، مؤكدًا تقدمه في ولاية بنسلفانيا بفارق هائل.


وشهدت الساعات الماضية منافسة شرسة وحاسمة، بين كلا من الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية.

 

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في كل من ولايات بنسيلفانيا، وفرجينيا، وكونيتيكيت، وإنديانا، وكنتاكي، ونيوجرسي، ونيويورك، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وفرجينيا.

 

وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

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