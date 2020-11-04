أسعار "الذهب" تتراجع عالميا مع ترقب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي  مع استممرار ترقب المستثمرون  متابعة فرز أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسية  بالولايات المتحدة.

 

  

 

انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6% إلى 1898.80 دولار للأوقية في تمام الساعة 09:40 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% مسجلاً 1897.76 دولار للأوقية.

 

 

وانخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 1.6% عند 859.87 دولار للأوقية، كما هبط سعر البلاديوم الفوري بنحو 1.4% إلى 2265 دولاراً للأوقية.

 

 

وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنحو 2.2% عند 23.81 دولار للأوقية.

 

 

فيما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.5% عند  93.982 نقطة.

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