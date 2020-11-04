ترامب يفوز بولاية تكساس و38 مقعدا في المجمع الانتخابي

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، فاز بولاية تكساس و38 مقعدًا في المجمع الانتخابي.

وقد ارتفعت حصيلة الأصوات التي حصل عليها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في المجمع الانتخابي إلى 174 صوتا، بينما حافظ المرشح الديمقراطي جو بايدن، على تفوقه حتى الآن بـ223 صوتا، وما زال فرز نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة جاريا.

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت قرية في ولاية نيو هامبشاير أبواب مراكز الاقتراع في منتصف الليل بالتوقيت المحلي.