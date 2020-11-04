حصيلة ليلة ساخنة من الانتخابات الأمريكية.. 11 صوتا الفرق بين ترامب وبايدن.. والصراع مستمر

شهدت الساعات الماضية منافسة شرسة وحاسمة، بين كلا من الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية.





انتخابات الرئاسة

وحتى الآن، حصد ترامب، على 212 صوتا في المجمع الانتخابي، وفاز في ولايات في ولايات، أهمها: إنديانا وفرجينيا الغربية وكنتاكي وأوكلاهوما وتنيسي وميسيسيبي وألاباما وأركنساس، وداكوتا الشمالية ولويزيانا ونبراسكا، وفلوريدا.





أما بايدن، فقد حصل على 223 صوتا في المجمع الانتخابي، بعد فوزه في العديد من الولايات أبرزها: فرجينيا وفيرمونت وديلاوير وميريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي والعاصمة واشنطن، ونيويورك وكولورادو، ونيو مكسيكو.





ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخبًا كبيرًا للفوز بالرئاسة.





انتخابات مجلس النواب

وبالنسبة لانتخابات مجلس النواب، التي تجري بالتزامن مع انتخابات الرئاسة، فقد تقدم الجمهوريون بعدما حصلوا على 160 مقعدا، حتى الآن، بينما حصل الديمقراطيون على 152 مقعدا فقط، ويحتاج أي منهما إلى 218 مقعدا للفوز بالأغلبية.





انتخابات مجلس الشيوخ

وفي انتخابات مجلس الشيوخ، حصل الديمقراطيون على 43 مقعدا، وحصل الجمهوريون على 43 مقعدا، ويحتاج أي منهما إلى 51 مقعدا للفوز بالأغلبية.





ومازال الفرز مستمرا في الكثير من الولايات الأمريكية.





ردود فعل ترامب وبايدن

اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، منافسيه الديمقراطيين بأنهم يحاولون سرقة الانتخابات.





وقال "ترامب"، في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز عربية": "نحن متقدمون بقوة لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بسرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بالفوز".





من جانبه، قال المرشح الديمقراطي، جو بايدن: "نشعر بالثقة في الفوز، ولن أعلن أنا نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية، ونأمل في الفوز بولاية ميتشغان وبنسلفانيا، وقد لا نعرف نتيجة الانتخابات حتى صباح الأربعاء أو بعد ذلك".





انتخابات ساخنة

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت قرية في ولاية نيو هامبشاير أبواب مراكز الاقتراع في منتصف الليل بالتوقيت المحلي.





وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وضع موقعا التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، علامة تحذير على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيها قرارًا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدًا".





وقد سمحت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في انتخابات الرئاسة المقررة الثلاثاء، في بنسلفانيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترامب على خصمه جو بايدن.



