عاجل.. ترامب: الديمقراطيون يحاولون سرقة الانتخابات.. ولن نسمح لهم بالفوز

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:12 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، منافسيه الديمقراطيين بأنهم يحاولون سرقة الانتخابات.

وقال "ترامب"، في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز عربية": "نحن متقدمون بقوة لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بسرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بالفوز".

من جانبه، قال المرشح الديمقراطي، جو بايدن: "نشعر بالثقة في الفوز، ولن أعلن أنا نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية، ونأمل في الفوز بولاية ميتشغان وبنسلفانيا، وقد لا نعرف نتيجة الانتخابات حتى صباح الأربعاء أو بعد ذلك".

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت قرية في ولاية نيو هامبشاير أبواب مراكز الاقتراع في منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وضع موقعا التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، علامة تحذير على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيها قرارًا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدًا".

وقد سمحت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في انتخابات الرئاسة المقررة الثلاثاء، في بنسلفانيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترامب على خصمه جو بايدن.

وكتب ترامب، منشورًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا قرار خطير جدًا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل. كما أنه يبعث على العنف بالشوارع. لا بد من فعل شيء".

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