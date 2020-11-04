من المجمع الانتخابي.. ترامب يحصل على 92 صوتا وبايدن 119حتى الآن

فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ72 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، بينما فاز المرشح الديمقراطي، جو بايدن بـ85 صوتا حتى الآن.





وجاءت أهم الولايات التي فاز بها ترامب، كالتالي:

- إنديانا: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي





- كنتاكي: ( 8 ) من أصوات المجمع الانتخابي





- وست فيرجينيا: ( 5 ) من أصوات المجمع الانتخابي





- أوكلاهوما: ( 7 ) من أصوات المجمع الانتخابي





- تينيسي: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي





- ألاباما: ( 9 ) من أصوات المجمع الانتخابي





- أركانساس: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي





- ميسيسبي: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي





أما المرشح الديمقراطي جو بايدن، فقد جاءت أهم الولايات التي حصل عليها كالتالي:

- فرجينيا: ( 13 ) من أصوات المجمع الانتخابي





- ماستشيوسس: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي





- ديلاوير: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي





- ميريلاند: ( 10 ) من أصوات المجمع الانتخابي





- نيوجيرسي: ( 14 ) من أصوات المجمع الانتخابي





- العاصمة واشنطن: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي





- كونيتيكت: ( 7 ) من أصوات المجمع الانتخابي





- إيلينوي: ( 20 ) من أصوات المجمع الانتخابي





- رود أيلاند: ( 4 ) من أصوات المجمع الانتخابي





ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخبًا كبيرًا للفوز بالرئاسة





وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت قرية في ولاية نيو هامبشاير أبواب مراكز الاقتراع في منتصف الليل بالتوقيت المحلي.





وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وضع موقعا التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، علامة تحذير على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيها قرارًا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدًا".





وقد سمحت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في انتخابات الرئاسة المقررة الثلاثاء، في بنسلفانيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترامب على خصمه جو بايدن.



