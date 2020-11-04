تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة دينامو كييف فى دورى أبطال أوروبا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:16 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستضيف فريق برشلونة نظيره دينامو كييف الأوكراني، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة بطولة دوري أبطال أوروبا، وتقام المباراة على ملعب كامب نو مسقط رأسه الفريق الكاتالوني.


ويرغب الفريق الكاتالوني استكمل مشواره الأوربي و محاولة إرضاء جماهيره، لثورتهم علي الفريق بسبب النتائج السيئة بالليجا في الفترة الأخيرة.


وكانت نهايتها تعادل برشلونة أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس السبت الماضى، بجانب أنه لم يحقق أي انتصار في آخر ثلاثة جوالات بالليجا.


ومن المرجح أن يكون تشكيل برشلونة لموقعة دينامو كييف بدوري الأبطال كالآتي:-


في حراسة المرمى: شتيجن

في الدفاع: ديست، بيكيه، لانجليه، ألبا

في الوسط: فرينكي دي يونج – ميراليم بيانيتش – بيدري – ليونيل ميسي – ديمبيلي

في الهجوم: جريزمان


والجدير بالذكر أن برشلونة يتصدر المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، بينما دينامو كييف في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

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