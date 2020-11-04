محلل مالي: مكاسب البورصة الأمريكية اليوم تشير لاستمرار ترامب في الحكم (فيديو)

قال مايكل ليون، محلل مالي، إن فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية لولاية ثانية يقلل من تأثير أعمال الشغب على أسواق المال والأعمال، موضحا أن أعمال الشغب لن تستمر أكثر من يومين أو ثلاثة ويتم السيطرة عليها بعد الانتخابات.





وتابع "مالي" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في تغطية خاصة لانتخابات الرئاسة الأمريكية من وول ستريت مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، أن البورصة ومؤشرات الاقتصاد والبنوك والشركات حققت مكاسب كبيرة، وهذا يشير لوجود استمرارية في الحكم وعدم تغيير سياسة الحكومة المالية.





وأكد على أن ترامب سوف يساعد أصحاب الشركات بينما بايدن يريد الإغلاق وإبقاء الناس ففي منازلهم، مشيرا إلى أن البورصة الأمريكية خسرت 25 % من قدرتها المالية بسبب كورونا.





وأشار إلى أن المحلات أغلقت أبوابها خشية وقوع أعمال شغب على خلفية الانتخابات الرئاسية، موضحا أنه يعمل منذ 30 عاما في أمريكا ولم يرى غلق المحلات مثلما يحدث حاليا.





ولفت مايكل ليون، محلل مالي، إلى أنه من المتوقع أن يكتسح ترامب في الولايات المتأرجحة.





وكان بدأ اليوم الثلاثاء التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولايات كاليفورنيا ونيفادا وأيداهو، فيما بلغ إجمالي الولايات التي بدأت بالتصويت إلى 45 ولاية والعاصمة واشنطن حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".



