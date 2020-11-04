شاهد.. التفاصيل الكاملة لفضيحة معتز مطر وتورطه في تحرش وشذوذ

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، تفاصيل فضيحة معتز مطر وتورطه في قضية تحرش وشذوذ، قائلًا إنه تفاجئ بتريند عالمي يحمل اسم "معتز ترتر"، مؤكدًا أن معتز مطر لا ينتمي إلى مهنة الإعلام العظيمة بأي شكل من الأشكال.





وأضاف "الحسيني"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما يوجد في تركيا لا ينتمي للمعارضة، معلقًا: "وإللي يقول إنه معارضة هديله بالقلم على وشه، مفيش معارضة بتكون للدولة".





وأوضح، أن موقع العربي الحديث نشر تقريرًا يكشف تفاصيل تورط معتز مطر في قضية تحرش وشذوذ، حيث طلب معتز مطر من أحد الشباب في القناة الاجتماع به في أحد المطاعم، وتخيل للشاب أنها جلسة عمل، ولكن تفاجئ أنه يُطلب منه "أشياء مش كويسة".



