برشلونة يهدد استقرار ليفربول

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، ضمن حسابات برشلونة في المستقبل، خلفا للمدرب الهولندي كومان.

تدريب كلوب لبرشلونة 

ذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن خوان لابورتا، المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة، يحاول إقناع المدرب الألماني كلوب بتولي المهمة الفنية للبارسا.

ويرتبط كلوب بعقد مع ليفربول تم تجديده مؤخرًا حتى يونيو / حزيران 2024.

الجدير بالذكر أن لابورتا تولى رئاسة برشلونة بين عامي 2003 و2010.

وأكد لابورتا خلال لقاء إذاعي عزمه الترشح لرئاسة برشلونة، موضحا أنه يعد المشروع الذي سيقدمه وفريق العمل الذي سيرافقه.

وكان لابورتا قد خسر انتخابات عام 2015 أمام جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس المستقيل، بعد أن احتل المركز الثاني بـ15 ألفا و615 صوتا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبارايات اليوم ليفربول كلوب الدوري الإسباني

أخبار تهمك

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مجزرة بيضاء.. باتشيكو يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 6 ساعات

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من نجم الأهلي بعد انتقاله للاتحاد السكندري

منذ ساعة و 12 دقيقة

الصحة: تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ 41 دقيقة

6 ولايات تحسم عملية الفوز في الانتخابات الأمريكية 2020.. تعرف عليهم

منذ أقل من ساعتين

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ أقل من ساعتين

موعد الإعلان عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

لابورتا يعلن نيته الترشح مجددا لرئاسة برشلونة

بارتوميو يجهز مفاجأة أخيرة لبرشلونة قبل الرحيل

لابورتا يهاجم بارتوميو بعد فضيحة برشلونة

اجتماع ثلاثي في برشلونة لإقناع ميسي بالبقاء

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

لابورتا يعلن ترشحه لرئاسة برشلونة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:22 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

05:48 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

07:02 م

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

12:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه