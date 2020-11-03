الشيرنجيتو: كلوب مرشح لخلافة كومان في برشلونة

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي مُرشح لقيادة برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.





وأكد برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن خوان لابورتا الرئيس السابق لبرشلونة والمُرشح لرئاسة النادي مرة أخرى يرغب في إقناع كلوب بتدريب برشلونة في حالة نجاحه في الإنتخابات.





وأوضح البرنامج الإسباني أن الإنتخابات ستُجرى في برشلونة خلال 3 أشهر، حيث يُدير النادي حاليًا مجلس إدارة مؤقت بعد إستقالة إدارة جوسيب ماريا بارتوميو من منصب الرئيس.





وأشار البرنامج الإسباني إلى أن كلوب البالغ من العمر 53 عامًا مرتبط بعقد مع ليفربول الإنجليزي حتى صيف 2024.



