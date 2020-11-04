مصطفى الفقي: "مفيش فوق رئيس الولايات المتحدة غير ربنا"
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:59 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي: "مفيش فوق رئيس الولايات المتحدة غير ربنا؛ لأنه رئيس أقوى دولة في العالم".
وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الانتخابات الأمريكية ذات طابع عالمي، ويترقبها جميع الدول، لافتًا إلى أن الانتخابات الأمريكية لا تبدو محسومة حتى الآن.
ولفت إلى أن ثقافة المواطن الأمريكي في السياسة الدولية محدودة للغاية، منوهًا بأن الأوروبيون غير متحمسين لترامب، متابعًا: "بايدن إذا نجح سيكون رئيس باهت لكن أتت به الأقدار، ومواقف بايدن المرشح ستختلف إذا وصل لرئاسة أمريكا".
وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت قرية في ولاية نيو هامبشاير أبواب مراكز الاقتراع في منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وضع موقعا التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، علامة تحذير على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيها قرارًا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدًا".
وقد سمحت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في انتخابات الرئاسة المقررة الثلاثاء، في بنسلفانيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترامب على خصمه جو بايدن.
وكتب ترامب، منشورًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا قرار خطير جدًا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل. كما أنه يبعث على العنف بالشوارع. لا بد من فعل شيء".
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