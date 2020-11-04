مصطفى الفقي: "مفيش فوق رئيس الولايات المتحدة غير ربنا"

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي: "مفيش فوق رئيس الولايات المتحدة غير ربنا؛ لأنه رئيس أقوى دولة في العالم".





وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الانتخابات الأمريكية ذات طابع عالمي، ويترقبها جميع الدول، لافتًا إلى أن الانتخابات الأمريكية لا تبدو محسومة حتى الآن.





ولفت إلى أن ثقافة المواطن الأمريكي في السياسة الدولية محدودة للغاية، منوهًا بأن الأوروبيون غير متحمسين لترامب، متابعًا: "بايدن إذا نجح سيكون رئيس باهت لكن أتت به الأقدار، ومواقف بايدن المرشح ستختلف إذا وصل لرئاسة أمريكا".



