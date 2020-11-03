باريس سان جيرمان فشل في ضم نجم ليفربول
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:07 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي حاول التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وأفادت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية بأن باريس سان جيرمان كان يرغب في التعاقد مع ألكانتارا ولكن النادي الفرنسي فشل في ذلك.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ألكانتارا انتقل إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 22 مليون يورو في حين إضطر النادي الفرنسي التعاقد مع شقيقه رافينيا.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ألكانتارا لم يلعب سوى مبارتين فقط مع ليفربول بسبب إصابته بفيروس كورونا ثم تعرض لتدخل قوي من ريتشارليسون أثناء مواجهة إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي.
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