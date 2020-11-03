ولفرهامبتون يجدد عقد نجمه لـ 5 مواسم

جدد نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، عقد نجمه البرتغالي المتألق بيدرو نيتو، لمدة 5 أعوام مقبلة، بعد الأداء المتميز الذي قدمه الأخير رفقة الفريق.





وسجل نيتو /20 عاما/ لاعب المنتخب البرتغالي للشباب تحت 21 عاما، ستة أهداف خلال 52 مباراة مع وولفرهامبتون منذ قدومه من صفوف لاتسيو الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





وقال نيتو للموقع الرسمي لوولفرهامبتون "هذا العقد الجديد يظهر أنني أعمل بشكل شاق .. كنت أتوقع ذلك لأني عملت من أجله ، أعمل دائما من أجل تحسين أدائي".





وأضاف "أعمل بقوة كل يوم، لذا أنا سعيد للغاية بذلك، لكني سأواصل العمل الآن".





وختم بالقول "الهدايا لا توزع، عليك أن تعمل بقوة وكل ما فعلته في أخر عام ونصف العام هو العمل بقوة كل يوم، أواصل التطور والتعلم من زملائي".



