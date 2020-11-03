ولفرهامبتون يجدد عقد نجمه لـ 5 مواسم

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
جدد نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، عقد نجمه البرتغالي المتألق بيدرو نيتو، لمدة 5 أعوام مقبلة، بعد الأداء المتميز الذي قدمه الأخير رفقة الفريق.

وسجل نيتو /20 عاما/ لاعب المنتخب البرتغالي للشباب تحت 21 عاما، ستة أهداف خلال 52 مباراة مع وولفرهامبتون منذ قدومه من صفوف لاتسيو الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال نيتو للموقع الرسمي لوولفرهامبتون "هذا العقد الجديد يظهر أنني أعمل بشكل شاق .. كنت أتوقع ذلك لأني عملت من أجله ، أعمل دائما من أجل تحسين أدائي".

وأضاف "أعمل بقوة كل يوم، لذا أنا سعيد للغاية بذلك، لكني سأواصل العمل الآن".

وختم بالقول "الهدايا لا توزع، عليك أن تعمل بقوة وكل ما فعلته في أخر عام ونصف العام هو العمل بقوة كل يوم، أواصل التطور والتعلم من زملائي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ولفرهامبتون نيتو الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يومين

رسميا.. الإعلاميين يخطف "شعراوي" في صفقة إنتقال حر بالقسم الثاني

منذ ساعة و 8 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ 18 دقيقة

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ يوم

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

مهاجم الأهلي يقترب من الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة بيضاء.. باتشيكو يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

موعد الإعلان عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ولفرهامبتون يجدد عقد سانتو حتي 2021

مانشستر يونايتد يستعد لخطف نجم ولفرهامبتون المتألق

مانشستر سيتي يجدد عقد مدافعه المتألق

مانشستر سيتي يجدد عقد برناردو سيلفا

موعد مباراة ولفرهامبتون وبشيكتاش اليوم الخميس 12-12-2019 beshiktash europa league

نجم ولفرهامبتون يفتح النار على تقنية الـ VAR

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:22 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

05:48 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

07:02 م

موعد الإعلان عن صفقة الموسم في الأهلي

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه