"متحدث الشباب والرياضة" يكشف كواليس إطاحة راقصة بمجلس إدارة مركز شباب قويسنا

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي اتخذ إجراءات فورية ورادعة تجاه مجلس إدارة مركز شباب قويسنا، بعد أن تبين صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة حفلات غير لائقة بقاعة المناسبات بالمركز.





وأضاف "فوزى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه تم حل مجلس الإدارة بسبب الحفلات غير اللائقة، موضحًا أن الشركة التي كانت تستأجر كافتيريا المركز هي التي كانت تقيم هذه الحفلات، متابعًا: "تم حل المجلس بالكامل وإحالة العاملين بالمركز للتحقيق وفسخ العقد مع المستأجر صاحب الواقعة".



