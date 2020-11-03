مدرب الأهلي السابق: الرجاء أفضل من الزمالك في مواجهة النهائي أمام الأحمر

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن استعدادات فريقه للموسم الجديد بأنه يسعى حاليا لبناء تشكيلة قوية تعينه على الظهور بشكل جيد مع انطلاق المسابقة.

وقال يوسف في تصريحات  إذاعية لشبكة  أون سبورت: "أسعى لضم عناصر ترغب في العطاء وتمتلك الشخصية القوية والقدرة على السيطرة على غرفة الملابس".

وتابع: "بالفعل تمكنا من ضم بعضهم مثل محمد كوفي وموسى دياوارا وأحمد ياسين، وسنبقي على عدد من العناصر المميزة بالفريق بجانب الصفقات الجديدة، وهدفي هو النجاح مع الفريق ثم مصلحة النادي وتقديم أداء جيد".



وعن الطرف الأفضل للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا قال: "الفريق الذي يرغب في حصد اللقب لا ينظر إلى منافسه، لكن من وجهة نظري أرى أن مواجهة الرجاء ستكون أفضل للأهلي من الزمالك".

وأتم: "سيكون هناك ميزة للأهلي إذا واجه الرجاء وهي الاستفادة من عامل الأرض وربما الحضور الجماهيري، في حين سوف تتساوى هذه الأمور حال مواجهة الأهلي للزمالك في النهائي".

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