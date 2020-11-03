طبيب مارادونا يكشف آخر تطوراته حالته الصحية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد ليبارزت ليوبولدو طبيب أسطورة كرة القدنم دييجو مارادونا، أن يُعاني من فقر الدم وجفاف خفيف، مما يجعل ضرورة بقائه في المستشفي ليوم آخر.

وقال ليبارزت ليوبولدو طبيب مارادونا لمحطة "تي واي سي سبورتس": إنه يتحسن لكننا نرى ضرورة بقائه ليوم آخر.

ونقل مارادونا الفائز بلقب كأس العالم 1986 إلى مستشفى ايبنسا في لا بلاتا مساء الاثنين بعد ثلاثة أيام من احتفاله بعيد ميلاده الستين.

وأوضح الطبيب ليوبولدو: الأمر كان مؤثرا، أسبوع صعب بعض الشيء بالنسبة له، كان تحت ضغط كبير، هذا الأمر أثر عليه ذهنيا.

وتلقى مارادونا المساعدة من شخصين مرافقين له عندما ظهر يوم الجمعة مع الفريق الذي يدربه، خيمناسيا اي ايسغريما، خلال مراسم تهنئته وتقديمه.

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