



تعرف الآن على الموعد الخاص بصرف معاشات شهر نوفمبر 2020





يتساءل عدد كبير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاش شهر نوفمبر، بعد إصدار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الموعد، ومن الجدير بالذكر أنه عدد كبير جداً من المواطنين يحصلون على المعاشات المقدمة من الدولة، وقد وصل الأشخاص المستفيدين من المعاشات إلى أكثر من 9 مليون فرد، حيث أن المبلغ المالي المقدر صرفة لأصحاب المعاشات يصل إلى 18 مليار جنيه، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بصرف معاشات شهر نوفمبر للعام الحالي.





موعد صرف معاشات نوفمبر

يبحث كثير من المصريين موعد صرف معاش شهر نوفمبر، حتى يتمكنوا من شراء مستلزماتهم ودفع الفواتير الشهرية والعديد من الاحتياجات الأخرى، ومن المقرر بدء صرف المعاشات لشهر نوفمبر في يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر، واكدت الهيئة العامة على أخذ كافة الاحتياطات الوقائية للحفاظ على سلامة المواطنين من فيروس كورونا.





كما تم الإعلان عن أنه الأشخاص الذين يحصلون على معاش قبل شهر 7 الماضي الف جنيها فقط سوف يقومون بصرف المعاش يومى الأحد والاثنين الموافق يوم 2/1 من شهر نوفمبر، وبالنسبة للأشخاص الذي كان معاشهم بين ألف جنيها والفين جنبها سوف يقومون بصرف المعاش يومى الثلاثاء والاربعاء الموافق 4/3 من شعر نوفمبر، والأشخاص الذين يقومون بصرف معاش أكثر من ألفين جنيها يقومون بصرف المعاش في يوم الخميس الموافق 5 من شهر نوفمبر العام الحالى 2020.





تفاصيل صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

من المقرر أن يتم صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2020 من منافذ الهيئة المقبلة للمعاشات، كما يتوفر عدد من المندوبين في العديد من البنوك والمصارف، ومن الممكن أن يحصل صاحب المعاش على المعاش الخاص به بكل سهولة عن طريق المندوبين، وسوف يتم تنشيط الكارت الذكي في بداية الشهر لكي يتمكن الأشخاص من إستخدام الكارت في عمليات سداد الفواتير وسداد أي أغراض.



