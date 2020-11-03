بالأدلة.. رئيس الوزراء الأرمنى يكشف تجنيد أنقرة لمرتزقة في أذربيجان

كشف رئيس الوزراء الأرمنى نيكول باشينيان اليوم الثلاثاء، عن أدلة قاطعة جديدة تفيد بقيام تركيا بتجنيد ونقل مرتزقة سوريين إلى أذربيجان.

وعبر صفحته على موقع "فيسبوك"، نشر رئيس الحكومة الأرمينية مقطع فيديو يظهر فيه مواطن سوري، تم القبض عليه من قبل وحدات جيش كاراباخ، وفقا لما نقلته وكالة " نوفوستي" الروسية.

وأضاف باشينيان: "الآن هناك أدلة كاملة وشاملة لتجنيد الآلاف من المرتزقة في سوريا ونقلهم من تركيا إلى أذربيجان للمشاركة في المعارك ضد آرتساخ (الاسم الذي يطلقه الأرمن على إقليم كاراباخ).. المعلومات تشير إلى وجود شبكة إجرامية دولية، ولا يمكن أن يستمر الكشف عنها بدون عواقب".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد نفى في وقت سابق صحة التقارير، التي تحدثت عن إرسال أنقرة مرتزقة سوريين للمشاركة في المعارك إلى جانب أذربيجان في ناجورني كاراباخ، كما نفت أذربيجان مشاركة مقاتلين أجانب إلى جانب الجيش الأذربيجاني في المعارك المندلعة منذ 27 سبتمبر الماضي.