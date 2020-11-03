



موقع دعم مصر يعلن رابط إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية لشهر نوفمبر 2020





منذ فترة قامت الحكومة بعمل خدمة جديدة وهي خدمة وضع المواليد على البطاقات التموينية وذلك بعد أن لفت المواطنون نظر الحكومة إلى الأمر، وفي النهاية تم اصدار القرار الخاصة بإضافة كل المواليد على البطاقة، وستوفر كل الطريقة اللازمة لكي يتم إضافة المواليد على البطاقات.





رابط اضافة المواليد الجدد

من المعروف أنه منذ فترة تم حذف العديد من الأفراد الذين كانوا موجودين على البطاقات التموينية، وذلك بعد أن قامت الحكومة بالبحث وأثبتت أن هؤلاء الأشخاص لايستحقون الدعم، ولذلك تعويضا عن هذا الأمر تم اضافة الكثير من المواليد إلى البطاقات وأصبح بعدها الأشخاص من المسجلين في البطاقات ومن الممكن أن يحصل كل فرد على الدعم اللازم من الحكومة ومن الممكن أن يتوفر بعض السلع الغذائية المختلفة والتي من الممكن الحصول عليها .





إضافة المواليد

هي خدمة من الممكن من خلالها أن يتم إضافة المواليد الذين يكونوا جدد، وذلك حتى يتم الحصول على خدمة مميزة من وزارة التموين ويحصل المواطنين الذين لايملكون مايكفي من الأموال لقضاء احتياجاتهم المختلفة، لذلك وفرت هذه الخدمة حصول المواطنين على الكثير من السلع التي تساعدهم على استكمال حياتهم.





كيفية اضافة المواليد

من الممكن أن يتم إضافة كل المواليد الذين يتوفر فيهم الشروط اللازمة وذلك عن طريق موقع مشهور يسمى هذا الموقع موقع دعم مصر والذي يكون لازم القيام بالخطوات التالية:





- الدخول على الرابط الخاص بدعم مصر (اضغط هنا).

- بعدها ابحث عن إضافة المواليد.

- بعدها اكتب المعلومات التي يحتاجها الموقع.

- وفي النهاية يمكن اختيار إضافة المواليد.





وفي النهاية يمكن أن تقوم بالحصول على خدمة إضافة المواليد وذلك من خلال الموقع اللازم لذلك، والذي يكون دعم مصر، لذلك يمكن أن تلتزم بالخطوات التالية والتي من الممكن من خلالها بإضافة المواليد .



