ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مواجهات الجولة المقبلة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:05 م
ترتيب الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي
أميرة فطيم
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تنطلق منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، يوم الخميس المقبل الموافق 5 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى يوم السبت من ذات الشهر.

ومن المقرر أن يشهد يوم خميس مواجهة نارية تجمع بين الوحدة ونظيره الرائد، فيما سيضم اليوم التالي 4 مباريات قوية حيث سيواجه ضمم فريق الفيصلي، وسيلتقي الهلال بنظيره الاتفاق، بينما سيلعب أبها امام الباطن، وسيواجه الاتحاد فريق التعاون.

وتستكمل المنافسات يوم السبت، حين يواجه العبن فريق الأهلي، والفتح أمام الشباب، فيما سيكون النصر على موعد مع القادسية.

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة المقبلة:-

1- الفتح برصيد 7 نقاط.
2- الهلال برصيد 7 نقاط.
3- الفيصلي برصيد 7 نقاط.
4- الشباب برصيد 7 نقاط.
5- الاتفاق برصيد 6 نقاط.
6- القادسية برصيد 6 نقاط.
7- أهلي جدة برصيد 6 نقاط.
8- اتحاد جدة برصيد 4 نقاط.
9- الرائد برصيد 4 نقاط.
10- أبها برصيد 4 نقاط.
11- التعاون برصيد 4 نقاط.
12- الوحدة برصيد 3 نقاط.
13- الباطن برصيد 3 نقاط.
14- النصر بدون نقاط.
15- ضمك بدون نقاط.
16- العين بدون نقاط.



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