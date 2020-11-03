فرنسا تفرض حظر التجوال في باريس وضواحيها

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:35 م
فرنسا
فرنسا
وكالات
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قررت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر التجول ابتداء من التاسعة ليلا في العاصمة باريس، و"ربما" في "إيل دو فرانس" (جزيرة فرنسا)، وهي العاصمة والضواحي والبلدات المحيطة بمدينة باريس

 

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، قال: "سوف نعيد العمل بحظر التجول  في باريس، وربما في "إيل دوفرانس" ابتداء من الساعة التاسعة ليلا على الأرجح، بالإضافة إلى الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.

 

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: "رغم أن الغالبية الكبرى من الفرنسيين تحترم القواعد (الوقائية)، فإن رؤية فرنسيين آخرين لا يحترمون هذه القواعد وملاحظة وجود إهمال، أمر لا يُطاق".

 

ووفقًا لقناة روسيا اليوم، شهدت فرنسا في الـ24 ساعة الماضية 52518 إصابة جديدة بكورونا و416 حالة وفاة، وهي مستويات قياسية لم تعرفها البلاد سابقا، في تسارع لتفشي الوباء يهدد بانهيار النظام الصحي الفرنسي وعجزه عن استيعاب الطلب على العلاج.

 

وبلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في فرنسا منذ بداية الوباء 37435 حالة وفاة.

 

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