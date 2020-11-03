إريكسون تطلق محفظة حلول Cloud RAN لتعزيز مرونة الشبكات

أطلقت إريكسون (المسجلة في ناسداك: إريك) اليوم حل Cloud RAN، لتمكين مزودي خدمات الاتصال من تعزيز مرونة وتنوع شبكاتهم. ويعتبر Cloud RAN من إريكسون بمثابة حل برمجي قائم على السحابة، مخصص لعمليات الحوسبة التي تجري على مستوى شبكة النفاذ الراديوي، ويؤدي إلى توسيع عروض النطاق الأساسي عالية الأداء المصممة لهذا الغرض، إضافة إلى تنويع حافظة نظام إريكسون الراديوي، ما يمنح مزودي الخدمة القدرة لانتقاء الخيار الأمثل لأي سيناريو بما يتناسب مع حالات النشر المتعددة.

ومع انتشار شبكات الجيل الخامس عالمياً عبر قطاع الاتصالات، من المتوقع أن تلعب التقنيات المتطورة مثل الأتمتة والمحاكاة الافتراضية بالتزامن مع إطلاق Cloud RAN، دوراً حيوياً في تطوير شبكة الاتصالات مستقبلاً. وستشكل هذه التقنيات حافزاً يعزز الانفتاح على مستوى الشبكات، حيث توفر التكنولوجيا السحابية بدائل جديدة ومبتكرة لنشر شبكة النفاذ الراديوي، والتي تضاف إلى محفظة الحلول الحالية المجربة والموثوقة.

ويعزز حل Cloud RAN قدرات الشبكة لضمان عمليات نشر مركزية وواسعة النطاق لتقنية الجيل الخامس، إضافة إلى تمكين مزودي الخدمات من التفاعل على نحو أفضل لناحية الاستفادة من الفرص التجارية الجديدة وحالات استخدام الجيل الخامس المتنوعة للمساحات الداخلية، والقطاعات، والمؤسسات، والملاعب الرياضية وغيرها.

ونظراً لريادة إريكسون وخبرتها واسعة النطاق على مستوى تصميم ونشر الشبكات السحابية الأساسية، وكذلك إدارة الخدمات وتنظيمها في جميع أنحاء العالم. يوفر الحل الجديد الفرصة لمزودي الخدمات، لتبني نهج يعتمد التكنولوجيا الرقمية القابلة للتوسع، وبالتالي الاستفادة من التصميم الأساسي للسحابة على مختلف المستويات، بدءاً من التطبيق وصولاً إلى أعمال البنية التحتية. وستساهم هذه العوامل المختلفة بالتالي في تعزيز قابلية التوسع وتسريع عملية طرح الخدمات والحلول في السوق، وبالتالي الارتقاء بقدرات المطورين والشركات لابتكار خدمات جديدة.

وقال فريدريك جيدلينج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشبكات في إريكسون: "تعتبر تقنية الجيل الخامس منصة للابتكار المفتوح. ويمكننا عبر تدشين منظومة أكثر اتساعاً للمطورين والقطاعات، المساهمة في خلق ابتكارات سحابية جديدة وتوفيرها في سوق الجيل الخامس. وسنتمكن بفضل حل RAN Cloud، توفير الدعم لعملائنا ومساعدتهم على تطوير شبكاتهم باستخدام تكنولوجيا قابلة للاستخدام مستقبلاً مع تعزيز استثماراتهم على مستوى الشبكات الحالية".

سيتم إطلاق Cloud RAN من إريكسون على مراحل متعددة، بما يتوافق مع رحلة مزودي الخدمة لاستكمال تطوير شبكات الجيل الخامس المصممة لهذا الغرض. وستوفر المرحلة الأولى الأساس الذي سيتم الانطلاق منها لتوفير حل تم التحقق منه عبر نظام النطاق المنخفض لتقنية الجيل الخامس، وبالتالي الانتقال على نحو سلس إلى شبكة النفاذ الراديوي الافتراضية باستخدام منصات البرمجيات التجارية الجاهزة (COTS).

تتضمن المرحلة الأولى تطوير برنامج Cloud RAN الجديد من إريكسون، والذي يتضمن نظامي Cloud RAN DU و Cloud RAN CU ، لتعزيز مرونة شبكة الجيل الخامس والارتقاء بأدائها. كما تتضمن هذه المرحلة تطوير بوابات جديدة لموجات الاتصال الراديوية، لتحقيق الفائدة الكاملة من خدمات المحطات الثابتة لأجهزة التحكم بموجات الاتصال الراديوية عن بُعد، وجعلها متوافقة على نحو تام مع Cloud RAN. وتعتبر هذه المرحلة أساسية لإطلاق النطاق المتوسط في المستقبل.

ويتوافق حل Cloud RAN من إريكسون على نحو تام مع محفظة نظام إريكسون الراديوي، ودعم عمليات نشر حل الطيف التشاركي الديناميكي من إريكسون وموجات تقنية الجيل الخامس المستقلة وغير المستقلة.

ومن جهته قال جو مادن، كبير المحللين لدى موبايل إكسبرتس: " تطلق إريكسون عدة ابتكارات على مستوى تقنية Cloud RAN، ما يعزز محفظتها القوية من الشبكات المتقدمة، والمتميزة بواجهات برمجة تطبيقات مفتوحة عالية المستوى، لإضفاء المزيد من التحسينات على تجربة العملاء وخفض التكلفة الإجمالية الختصة بعمليات أتمتة الشبكة. ويعد إطلاق Cloud RAN DU الجديد وCloud RAN CU بمثابة العمل المساهم في توفير مرونة فائقة وأداء الراديوي من المستوى التالي".

وستساهم تقنيات المحاكاة الافتراضية والتزامن متعدد المجالات في وضع الأسس اللازمة لاستشراف مستقبل شبكات النفاذ الراديوي وجعلها أكثر انفتاحاً. تم تصميم حل Cloud RAN من إريكسون، للارتقاء بمستويات إدارة الخدمة وبنية التنظيم بما في نظام التحكم الذكي في الوقت غير الحقيقي لشبكة النفاذ الراديوي بما يتماشى مع واجهات شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة.

وستتوفر المرحلة الأولى من Cloud RAN في الربع الأخير من عام 2021.