ألمانيا تدعو إلى اتفاق شراكة جديد عبر الأطلسي بعد الانتخابات الأمريكية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:57 م
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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دعت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق شراكة جديد عبر الأطلسي بعد الانتخابات الأمريكية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت قرية في ولاية نيو هامبشاير أبواب مراكز الاقتراع في منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

 

وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وضع موقعا التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، علامة تحذير على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيها قرارًا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدًا".

 

وقد سمحت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في انتخابات الرئاسة المقررة الثلاثاء، في بنسلفانيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترامب على خصمه جو بايدن.

 

وكتب ترامب، منشورًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا قرار خطير جدًا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل. كما أنه يبعث على العنف بالشوارع. لا بد من فعل شيء".

 

وكان موقع تويتر، أرفق مع تغريدة ترامب ما يفيد بإخلاء مسؤوليته، قائلا إن محتواها: "محل خلاف وربما يكون مضللًا".

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المانيا الانتخابات الامريكيه اتفاق شراكة جديد

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