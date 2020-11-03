"التجمع الصيدلي" يطلق تطبيق "عين الدواء دراجاي" لأجهزة أبل لخدمة نصف مليون طبيب وصيدلي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلن الدكتور صالح منصور المدير التنفيذى للتجمع الصيدلي المصرى عن نجاح التجمع في اطلاق نسخة اجهزة ابل من دليل الادوية الشهير "عين الدواء دراجاي "، "drug eye index"، مشيرا إلى ان التطبيق يستهدف توفير كافة المعلومات الدوائية للاطباء والصيادلة في وقت قياسي لتسهيل اعمالهم في خدمة المريض المصري.

واضاف ان التطبيق يساهم فى حل مشكلة نواقص الادوية لتوفيره معلومات عن بدائل الادوية المتاحة، واسعارها مما يساهم فى توفير الدواء الافضل بالسعر الانسب للمريض.


واكد علي اهمية التطبيق في خدمة الطبيب والصيدلي
والمريض بشكل مباشر وذلك بتوفير احدث المعلومات الطبية
واحدث الادوية المكتشفة حديثا وخلق روح تنافسية ما بين شركات الادوية لتقديم افضل سعر لمنتجاتها مما يخدم مباشرة مصالح المريض.

واوضح منصور ان هذا التطبيق انتظره اطباء وصيادلة مصر لسنوات طويلة حيث لا يمكن الاعتماد علي المصادر الورقية للمعلومات الطبية ونحن في عام 2020.


وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99652 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 107925 حالة من ضمنهم 99652 حالة تم شفاؤها، و6291 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co3gURgYJ
"التجمع الصيدلي" يطلق تطبيق "عين الدواء دراجاي" لأجهزة أبل لخدمة نصف مليون طبيب وصيدلي
"التجمع الصيدلي" يطلق تطبيق "عين الدواء دراجاي" لأجهزة أبل لخدمة نصف مليون طبيب وصيدلي

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