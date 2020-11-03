محمد بن راشد يوثق لحظة تلقيه لقاح كورونا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
وكالات
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أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعمل الفرق الطبية، بعد تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد.  

 

 

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نشر صورة توثق تلقيه اللقاح، معلقا عليها بالقول: "أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع".

 

وأضاف محمد بن راشد: "نشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالميا التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات"، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

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