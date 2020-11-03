غدا.. الأرثوذكسية تحتفل بعيد ميلاد البابا تواضروس

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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تحتفل غدا الاربعاء، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد ميلاد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ68.

ووُلِد البابا تواضروس باسم وجيه صبحي باقي سليمان، في المنصورة في 4 نوفمبر 1952 لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة، وسوهاج، ودمنهور.

والتحق البابا تواضروس الثاني بكلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975، ثم التحق بالكلية الإكليريكية وتخرج منها عام 1983.

كما حصل البابا تواضروس الثاني على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985، وتوجه إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهب في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور، وتمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر 1989.

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